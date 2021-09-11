Лавров: «Единая Россия» обещает то, что может выполнить

«Единая Россия», как ведущая политическая сила, выстраивает свою предвыборную программу, прекрасно зная бюджетные возможности страны, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Нужно обещать то, что ты в состоянии выполнить. Считаю полезным, что каждая предвыборная кампания подталкивает любую партию к тому, чтобы она еще глубже осознала свою ответственность», – отметил Лавров, отвечая на вопрос на форуме современной журналистики «Вся РФ – 2021» о том, как он оценивает ожесточенные споры вокруг предстоящих выборов и постоянных побед «Единой России».

Глава МИД напомнил, что окончательный выбор за людьми, которые хотят большего развития, но без ущерба для стабильности страны. «Главное, чтобы они не были взаимоисключающими понятиями. Мы видим, как в некоторых странах постсоветского пространства стабильность приносится в жертву политическим амбициям и желанию захватить власть. Я убежден, что россияне не хотят повторения «майданов» и «цветных революций», а также не желают, чтобы наши внутренние дела определял «дядя за границей». Мы это пережили», – приводятся слова Лаврова на сайте «Единой России».

Он отметил, что у россиян особое чувство национального достоинства, которое должно сопровождаться с достатком семьи.

«Сочетание этих вещей оптимальное. Президент и правительство стремятся к решению этой задачи», – заключил глава МИД.

Лавров идет на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии «Единая Россия». Кроме главы МИД в него вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

Президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут такое решение.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.