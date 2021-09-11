 

Теннисист Медведев вышел в финал US Open

11.09.2021, 1:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссиянин Даниил Медведев одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимой и вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Медведев выиграл полуфинал со счетом 6:4, 7:5, 6:2. В финале он встретится с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым (четвертое место в рейтинге), передает ТАСС.

US Open – заключительный турнир Большого шлема. Он завершится 12 сентября. Общий призовой фонд – 57,5 млн долларов. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин в 2000 году.

Напомним, Медведев во второй раз пробился в финал US Open – в 2019 году он уступил в решающем матче испанцу Рафаэлю Надалю. Отметим, что в 2021 году возник повод говорить о возрождении в РФ большого тенниса.



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