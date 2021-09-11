 

На Донбассе ухудшилась тактическая обстановка, на оперативном уровне ухудшений не выявлено – Наев

11.09.2021, 0:00, Новости дня
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“Обстановка тактическая – она ухудшилась. Непосредственно на линии разграничения враг обстреливал наши позиции с применением ствольной артиллерии, минометов, активно применяется снайперский огонь, иногда применяются противотанковые ракетные комплексы и, соответственно, стрелковое оружие”, – сказал он.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ, на оперативном уровне “ухудшение, накопление или подготовка к каким-либо наступательным действиям на данный момент не выявлены”.

“Нашим войскам даны соответствующие распоряжения относительно адекватного ответа в случае необходимости. Войска занимаются войсковой деятельностью, как необходимо”, – подчеркнул Наев.

Он объяснил, что активизация боевиков связывается с “определенной привязкой к каким-либо политическим процессам”, и заявил, что “этот процесс полностью управляем со стороны Российской Федерации”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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