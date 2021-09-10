США приостановили эвакуацию афганцев из-за кори

Эвакуация жителей Афганистана в США приостановлена в связи с тем, что у некоторых из них обнаружили корь, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как сообщила Псаки, «отправка рейсов» с афганцами в США «приостановлена по просьбе» федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний. Это сделано «в целях предосторожности из-за четырех диагностированных случаев заболевания корью» среди тех жителей Афганистана, которых уже доставили в США. Сейчас они «находятся на карантине», передает ТАСС.

Напомним, США 30 августа завершили вывод своих войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого движение «Талибан» (запрещено в России) объявило об обретении Афганистаном полной независимости. Также США эвакуировали афганцев. Однако среди них американские спецслужбы уже выявили «подозрительных» лиц.