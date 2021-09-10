 

Лавров сравнил отношение россиян и американцев к «корням»

10.09.2021, 23:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЖители РФ «более консервативные в хорошем смысле слова», чем американцы, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

На форуме современной журналистики «Вся РФ – 2021» он заявил, что нужно «читать Есенина, Пушкина, других наших великих поэтов и писателей». Лавров указал, что РФ – «это твоя малая родина, твои предки, память о которых ты хранишь и ходишь на их могилы», а также «твои родители, дай бог им здоровья у кого они живы», и друзья, «ощущение вот этих корней».

«Я думаю, что все это вместе, когда у каждого это есть, то нас никто не победит, потому что тогда это все складывается, это и есть любовь к отечеству, любовь к своей стране, настоящий патриотизм. Я именно так воспринимаю все это», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров возмутился тем, что «учебники исторические содержат какие-то огромные пробелы, колоссальные, особенно про Великую Отечественную войну». Он полагает, что в «нынешних условиях, особенно с этими гаджетами, очень важно как родители воспитывают детей в любви к своему дому, к месту, где ты родился». Министр полагает, что у жителей РФ «это все-таки пока еще глубоко в нашем генетическом коде сидит».

Он сравнил россиян с американцами – в США человек «родился в одном месте, учился где-то в другом, потом через всю Америку или в Европу уехал работать – это у них в порядке вещей». «Мы все-таки чуть-чуть более консервативные в хорошем смысле слова. Мне кажется, что это нужно беречь и лелеять», – сказал он.

Напомним, Лавров заявил, что у россиян особое чувство национального достоинства, которое должно сопровождаться достатком семьи. Он идет на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии «Единая Россия». Кроме главы МИД в него вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / WhatsApp приостановит обработку запросов о пользовательских данных в Гонконге

02.06 / “Вот моя задница, дамы и господа! Наслаждайтесь!” Бритни Спирс показала все, на что способна

08.10 / TVP Info – Польша «набила руку» и в очередной раз оштрафовала «Газпром»

27.08 / У входа в аэропорт Кабула скопились сотни людей

12.06 / В Китае у летучих мышей обнаружили новые коронавирусы

13.03 / Дегтярев подписал постановление о смягчении антиковидных мер в Хабаровском крае

19.01 / Лондон анонсировал планы сделать Великобританию «Сингапуром Европы» — британцы идею поддержали

14.07 / Подготовленные американцами боевики заблудились и попались войскам Сирии

26.07 / В Берлине автомобиль въехал в толпу пешеходов, семеро пострадавших

25.06 / “Ненормальная ситуация”. Зеленский оценил отношения между Тараном и Хомчаком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика