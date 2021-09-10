Кулеба об учениях “Запад 2021”: Сценарии несут очень серьезные риски

Что касается учений “Запад 2021″, то мы должны очень внимательно за ними следить, и именно это делают наши военные, дипломаты, потому что те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски. И мы все понимаем, что если Россия поглотит Беларусь в той или иной форме, то мы получим еще тысячу километров источника опасности для суверенитета и территориальной целостности Украины”, – сказал дипломат.

Комментируя сотрудничество России и Беларуси в военной сфере, он подчеркнул, что обе страны давно являются членами Организации договора о коллективной безопасности – ОДКБ.

“Это российская организация, где она собрала страны, лояльные к себе, обещая им безопасность по принципу НАТО: “Если на вас нападут, мы будем все вместе защищать”. Но все понимают, что защищать будут Россию”, – объяснил Кулеба.

Контекст:

Масштабные учения “Запад 2021” начались 9 сентября. Кроме белорусских и российских военных, в них примут участие бойцы ВС Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии. Учения проведут на 10 полигонах в России, пяти полигонах в Беларуси, а также в Балтийском море. Из-за непосредственной близости к границам о своей повышенной готовности и тщательном наблюдении за учениями заявили Украина, Польша и Литва.

Активная фаза учений пройдет с 10-го по 16 сентября. Согласно сообщению минобороны РФ, в них будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Россия и Беларусь договорились о проведении военных учений “Запад 2021” в начале года. С 21 июля в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к учениям.

На учениях отработают сценарий “развязывания агрессии против Союзного государства”.

Находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко упоминал, что по итогам учений решит, какое вооружение докупить у России.

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