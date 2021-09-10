 

Xiaomi выпустит самый легкий смартфон с поддержкой 5G

10.09.2021, 22:50, Новости дня
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У компании Xiaomi, как известно, имеется «самый легкий смартфон». При этом определение легкости касается не только массы устройства. Разработчик решил улучшить его характеристики, добавив поддержку беспроводной передачи данных пятого поколения.

Таким образом, на свет появляется Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, базовая цена для которого в розничной торговле установлена на уровне 340 американских долларов.

Как сообщают представители Xiaomi, новая модель уже готова к выходу на рынок. В конструкции использована платформа Qualcomm Snapdragon 778G. Объем основной памяти составляет 128 Гб. Используются мощные датчики для камер. Кстати, и вес устройства действительно невелик. Он составляет всего-то 159 г.



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