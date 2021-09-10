В компании Facebook разрабатывают процессор машинного обучения

Как стало известно, специалисты компании Facebook заняты созданием собственного процессора машинного обучения. Эксперты напоминают, что то же самое сегодня делают и другие высокотехнологические компании. А это значит, что использование искусственного интеллекта в ближайшие годы значительно расширится.

Судя по имеющейся информации, предоставленной из надежных инсайдерских источников, Facebook закончил уже работу над микросхемой для такого процессора. Она предназначена для значительного улучшения качества видео, публикуемого на страницах ресурса.

Напомним, что Apple, Amazon и Google идут тем же самым путем. Они предпочитают потратить деньги у силы сотрудников на разработку собственного устройства, нежели приобретать готовые стандартные решения.