Спецподразделения РФ и Белоруссии провели учения на белорусском полигоне

Подразделения сил спецопераций РФ и Белоруссии провели совместные учения на полигоне белорусских ВВС и войск ПВО Домановский, сообщило белорусское минобороны.

«На 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО боевые задачи выполняли подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии и России», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Эти маневры прошли в рамках российско-белорусских учений «Запад-2021». Учения продлятся до 16 сентября на полигонах обеих стран, всего в них принимает участие порядка 12 тыс. 800 военнослужащих, в том числе 2,5 тыс. российских и до 50 казахстанских.

На них задействуют до 350 единиц техники, включая 140 танков, порядка 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.

Учения начались одновременно на 14 военных полигонах в РФ и Белоруссии. Между тем Минобороны РФ сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021».