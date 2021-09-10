Лавров оценил работу платформы «Россия – страна возможностей»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме «Вся РФ – 2021», организованном Союзом журналистов РФ в Сочи, рассказал о работе платформы «Россия – страна возможностей».

«Нужно развивать такие проекты – и «Россия – страна возможностей», и проект «Лидеры России», где с этого года действует «Международный» трек. Меня попросили его курировать, я проводил онлайн-встречу с иностранными участниками. Больше 10 тыс. заявок на этот проект из 150 государств. А если брать Россию, то там сотнями тысяч исчисляются эти заявки. Конечно, это работает», – приводит слова Лаврова Telegram-канал «Россия – страна возможностей».

По его словам, молодые и амбициозные люди интересуются такими возможностями. Он напомнил, что сейчас существует модное выражение «социальный лифт». «Как угодно назовите, но это возможность определиться с профессией, возможность повысить свои знания, стимул к тому, чтобы ты осваивал вещи, которые у тебя вызывают интерес. Я двумя руками за это», – заключил Лавров.

Напомним, форум платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 8 по 12 сентября в Крыму. Молодежь со всей РФ участвует в спортивных, культурных, творческих и образовательных проектах. С программой форума можно ознакомиться по ссылке.