 

Лавров оценил работу платформы «Россия – страна возможностей»

10.09.2021, 22:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме «Вся РФ – 2021», организованном Союзом журналистов РФ в Сочи, рассказал о работе платформы «Россия – страна возможностей».

«Нужно развивать такие проекты – и «Россия – страна возможностей», и проект «Лидеры России», где с этого года действует «Международный» трек. Меня попросили его курировать, я проводил онлайн-встречу с иностранными участниками. Больше 10 тыс. заявок на этот проект из 150 государств. А если брать Россию, то там сотнями тысяч исчисляются эти заявки. Конечно, это работает», – приводит слова Лаврова Telegram-канал «Россия – страна возможностей».

По его словам, молодые и амбициозные люди интересуются такими возможностями. Он напомнил, что сейчас существует модное выражение «социальный лифт». «Как угодно назовите, но это возможность определиться с профессией, возможность повысить свои знания, стимул к тому, чтобы ты осваивал вещи, которые у тебя вызывают интерес. Я двумя руками за это», – заключил Лавров.

Напомним, форум платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 8 по 12 сентября в Крыму. Молодежь со всей РФ участвует в спортивных, культурных, творческих и образовательных проектах. С программой форума можно ознакомиться по ссылке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.09 / Лидеры ЕС призвали Турцию договариваться по месторождениям по «доброй воле» — иначе санкции

11.08 / Соловьев отреагировал на слова посла Азербайджана о «русских свиньях»

14.07 / В РФ предупредили о новом витке морского противостояния Китая и США

27.07 / Стала известна реакция США на просьбу Тихановской

10.06 / Верховный суд отменил приговор жителю Татарстана за размещение в Сети фото Гитлера

23.01 / Сын Алибасова объяснил госпитализацию продюсера

05.06 / Мясников предупредил о смертельной опасности зубной боли

02.09 / Гетманцев рассказал, когда парламент увеличит лимит стоимости международных посылок до €150

09.07 / В Пермском крае высадили 16,8 млн хвойных деревьев

16.03 / В Набсовете “Укрзалізниці” думают над увольнением Жмака – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика