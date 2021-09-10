 

Нуланд заявила о готовности США присоединиться к «нормандскому формату»

10.09.2021, 22:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСША готовы присоединиться к переговорам между Украиной и Россией об урегулировании ситуации в Донбассе, сообщила замглавы Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд.

На форуме «Ялтинская европейская стратегия» Нуланд спросили, как США конкретно могут оказать давление на Москву в вопросах, касающихся Донбасса и Крыма. Нуланд ответила, что еще при администрации Барака Обамы принимала участие в переговорах, которые шли параллельно «нормандским». Тогда, по ее словам, США поддерживали цели и устремления, которые обсуждали Москва и Киев, чтобы «устранить пробелы и внести свою долю творческого подхода», передает УНИАН.

Как сообщила Нуланд, «не похоже, чтобы все те усилия сильно сдвинулись в последнее время». По ее словам, США «готовы возобновить взаимодействие каким-либо образом, или в рамках «нормандского формата», или снова в качестве параллельной поддержки». Участие США возможно, если «стороны будут видеть способ, благодаря которому» американцы «будут полезны», сообщила она.

Комментируя видеоконференцию с участием замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, главы офиса президента Украины Андрея Ермака и представителей Франции и Германии, Нуланд сказала, что «там, по крайней мере, был более позитивный тон». «Если этот процесс действительно изменится и приобретет жизненные формы, мы готовы помочь», – сообщила она.

Напомним, источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Кулеба заявил, что Украина готова к проведению встречи глав МИД «нормандской четверки». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал  позицию Киева проявлением «внешнеполитической шизофрении».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе. В июле Козак заявил, что объективной необходимости в модернизации «нормандского формата», в том числе во включении в формат США, нет.



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