 

Зеленский назначил востоковеда директором Национального института стратегических исследований

10.09.2021, 22:12, Новости дня
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“Назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований”, – сказано в документе.

Богомолов ранее занимал должность директора Института востоковедения имени Крымского Национальной академии наук Украины.

С августа 2019 года по июль 2021 года директором Национального института стратегических исследований являлся Александр Литвиненко. Президент Украины Владимир Зеленский назначил его 23 июля главой Службы внешней разведки.

Контекст:

Национальный институт стратегических исследований Украины подчиняется президенту и является основным научно-исследовательским учреждением для аналитико-прогнозного сопровождения деятельности главы государства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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