 

Украинские легкоатлеты Рыжикова и Проценко завоевали медали в финале сезона “Бриллиантовой лиги”

10.09.2021, 22:12, Новости дня
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Второе место в прыжках в высоту, повторив свой лучший результат в сезоне – 2,30 м, занял Андрей Проценко, отмечается на сайте соревнований.

Третьей в беге на дистанции 400 метров с барьерами финишировала Анна Рыжикова, она показала время 53,70. Еще одна украинка Виктория Ткачук заняла четвертое место, обновив персональный рекорд (53,76).  

Ще дві медалі у фіналі * Діамантової ліги * у Цюриху.

* Проценко здобуває срібло у стрибках у висоту з повторенням свого кращого результату в сезоні 2.30 м. * Рижикова * – третя (53.70), а Ткачук з особистим рекордом (53.76) четверта у бігу на 400 м з бар’єрами.

Вітаємо!!! pic.twitter.com/aq0wdfn8DF

— НОК України (@OlympicUA) September 9, 2021

Контекст:

8 сентября призовые места в финале сезона “Бриллиантовой лиги” заняли Ярослава Магучих (прыжки в высоту) и Марина Бех-Романчук (прыжки в длину).

“Бриллиантовая лига” – легкоатлетический коммерческий турнир из 14 этапов. За главный приз соревнований борются представители девяти беговых и семи технических легкоатлетических дисциплин, как у мужчин, так и у женщин.

Эти соревнования в 2010 году основала Международная ассоциация легкоатлетических федераций. “Бриллиантовая лига” заменила другую серию соревнований, “Золотую лигу”, старты в которой проводились в период с 1998-го по 2009 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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