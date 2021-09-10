Венедиктова: Расследование катастрофы MH17 ведется в двух направлениях

Ведущий Савик Шустер спросил у генпрокурора: “Есть ли шанс, что мы узнаем правду, что люди узнают правду, что родственники узнают правду и что будет справедливость?”

“Не только есть шанс – мы над этим работаем. Пять следственных групп под руководством лидера – Нидерландов. Семь лет. В 2017 году было подписано соглашение, когда мы передали уголовное преследование в Нидерланды. У меня есть ощущение, что это было абсолютно правильное решение, я наблюдала вчера за судом непосредственно. И не то что шанс – это наша общая цель. О чем говорят родственники погибших? “Нам надо знать, кто в этом виновен”. Не стоит вопрос компенсаций, не стоит вопрос приговоров. Это абсолютно важно для справедливости и для правосудия, но всем им и нам надо знать ответ, кто виновен”, – сказала она.

Венедиктова напомнила, что в отношении четырех лиц дело передано в суд.

“Следствие у нас продолжается до сих пор. Это очень сложно сделать, потому что территория оккупирована, но у нас есть два направления расследования. Первое – кто был тем экипажем, который непосредственно нажимал кнопки. И второе направление – кто отдавал приказы на пересечение машин и кто давал другие приказы. Мы ищем ответы на эти вопросы”, – заявила генпрокурор.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны “ДНР” того времени Игорь Гиркин, глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.

В суде планируют выступить более 90 родных жертв авиакатастрофы из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады. Запланировано 10 дней слушаний в течение трех недель. В первый день слушаний, 6 сентября, слово предоставили девяти родственникам погибших во время катастрофы рейса МН17, во второй день, 9 сентября, выступили еще девять человек, 10 сентября слово предоставят 10 родственникам, пишет “Укринформ”.

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