 

Зеленский поручил Кабмину заняться реставрацией сгоревшего в Киеве костела Святого Николая

10.09.2021, 22:12, Новости дня
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На имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Зеленский направил письмо, говорится в сообщении.

“Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения – костеле Святого Николая, пострадавшем от пожара, и установки там нового органа”, – цитирует документ Офис президента Украины.

В ведомстве рассказали, что Зеленский “отметил необходимость до конца указанных работ организовать концертную деятельность творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках для недопущения уничтожения известного национального учреждения культуры”.

О результатах работы “Шмыгаль должен информировать Владимира Зеленского ежемесячно”.

Контекст:

Сообщение о пожаре в костеле Святого Николая поступило спасателям 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания. В Министерстве культуры сообщали, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м².

В 22.40 пожар был локализован, а в 23.26 – ликвидирован. Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, а также пострадал орган.

Причина пожара – замыкание в органе.

На восстановление костела предварительно понадобится от 75 млн грн, сообщали в Минкульте Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко говорил, что к сумме, которую соберет украинский бизнес, остальные необходимые средства добавит государство.

Издание “ГОРДОН” отслеживает информацию о компаниях и физических лицах, которые решили помочь с реставрацией сооружения. По состоянию на 7 сентября украинский бизнес собрал на восстановление костела около 26 млн грн.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году. Это крупнейший в Киеве католический храм и единственное в столице здание в стиле неоготики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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