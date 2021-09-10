Обнаружены русла рек времен Ледникового периода

Науке уже известно, что Северное море образовалось в результате таяния льдов по окончании Ледникового периода. Недавно ученые сумели получить еще одно доказательство данного факта. Именно под Северным морем обнаружены русла рек Ледникового периода.

Это открытие удалось сделать в результате трехмерного сейсмического исследования, поясняют специалисты. Волны, отражаясь от твердой поверхности под водами Северного моря, дали возможность составить четкое изображение древнейшего рельефа, на котором хорошо видны русла рек.

По словам ученых, реки времен Ледникового периода были шире Темзы примерно в десять раз. Разумеется, они увеличивались по мере того, как холодный период в истории Земли заканчивался, и льды таяли все быстрее и быстрее.