Китайцы ищут укрытия от радиации на Марсе

Как стало известно, китайская марсианская программа сегодня сосредоточена на поиске на Красной планете месте, где уровень радиации ниже среднего фона. Исследование ведут с использованием марсианского аппарата Curiosity.

По словам экспертов, это еще раз доказывает, что КНР готовится к будущим полетам людей на Марс. Как известно, уровень радиации на поверхности соседней планеты слишком высок. Однако ученые полагают, что в отдельных регионах можно найти некие оазисы, где при использовании защиты могли бы длительное время пребывать астронавты.

В частности, ученых интересует марсианский регион Мюррей-Баттс, где, по их мнению, можно было бы строить постоянную базу. Именно там сейчас и проводятся разведывательные работы.