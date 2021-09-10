 

Китайцы ищут укрытия от радиации на Марсе

10.09.2021, 21:56, Новости дня
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Как стало известно, китайская марсианская программа сегодня сосредоточена на поиске на Красной планете месте, где уровень радиации ниже среднего фона. Исследование ведут с использованием марсианского аппарата Curiosity.

По словам экспертов, это еще раз доказывает, что КНР готовится к будущим полетам людей на Марс. Как известно, уровень радиации на поверхности соседней планеты слишком высок. Однако ученые полагают, что в отдельных регионах можно найти некие оазисы, где при использовании защиты могли бы длительное время пребывать астронавты.

В частности, ученых интересует марсианский регион Мюррей-Баттс, где, по их мнению, можно было бы строить постоянную базу. Именно там сейчас и проводятся разведывательные работы.



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