 

Пользователи MacBook собираются судиться с Apple

10.09.2021, 21:56, Новости дня
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Оказалось, что у новых MacBook Pro и MacBook Air имеются системные проблемы с мониторами. Но ведь речь-то идет о дорогих моделях ноутбуков, которые должны бы работать безукоризненно.

Как сообщают источники, в связи с этим готовится коллективный судебный иск на производителя – компанию Apple. Проблема действительно серьезная, говорят эксперты. В практике производителей электроники не часто встречаются такие факты, когда экраны покрываются трещинами без какой-либо видимой причины.

Наконец, известная юридическая фирма Migliaccio & Rathod согласилась представлять в суде интересы пострадавшей стороны и занялась сбором заявлений от отдельных пользователей. Устранение такой неисправности обойдется каждому примерно в 600 долларов.



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