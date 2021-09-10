Пользователи MacBook собираются судиться с Apple

Оказалось, что у новых MacBook Pro и MacBook Air имеются системные проблемы с мониторами. Но ведь речь-то идет о дорогих моделях ноутбуков, которые должны бы работать безукоризненно.

Как сообщают источники, в связи с этим готовится коллективный судебный иск на производителя – компанию Apple. Проблема действительно серьезная, говорят эксперты. В практике производителей электроники не часто встречаются такие факты, когда экраны покрываются трещинами без какой-либо видимой причины.

Наконец, известная юридическая фирма Migliaccio & Rathod согласилась представлять в суде интересы пострадавшей стороны и занялась сбором заявлений от отдельных пользователей. Устранение такой неисправности обойдется каждому примерно в 600 долларов.