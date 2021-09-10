Государственная архстройинспекция Украины прекратит свою работу 15 сентября – Минрегионстрой

“15 сентября ГАСИ завершает свое функционирование, начинает работать совершенно новый орган, который уже создан и укомплектован персоналом, – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства”, – сказал министр.

По его словам, все необходимые изменения в законодательство еще не внесены, но “уже даже сейчас действует единая электронная система в сфере градостроительства, которая позволяет четко и прозрачно следить за прохождением документов, подавать заявки”.

“В рамках новой системы коррупционные риски отсутствуют совсем по нескольким причинам. Во-первых, это электронная система, как будет работать, отсутствие контактов между участниками процесса. Также это ответственность, потому что в основу реформы строительно-архитектурной сферы положены два ключевых тезиса: либерализация определенных процессов строительства и криминализация ответственности за нарушения”, – объяснил Чернышов.

Позже на сайте Минрегионстроя уточнили, что в новую инспекцию набрали 30% сотрудников.

Контекст:

5 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одним из наиболее коррумпированных органов и пообещал, что ее ликвидируют в течение двух недель.

13 марта правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

27 мая Кабмин принял постановление, которое позволило начать следующий этап реформы системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Им предусмотрены ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание Государственной инспекции градостроительства Украины.

19 мая 2021 года главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства назначили Семена Кривоноса.

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