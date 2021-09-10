Набиуллина оценила идею создания единой валюты для РФ и Белоруссии

На данный момент преждевременно говорить о создании единой валюты для РФ и Белоруссии, сообщила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Что касается единой валюты, мне кажется, об этом говорить преждевременно. Об этом сказал и президент России», – цитирует Набиуллину РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создание единой валюты РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства пока не обсуждается даже в перспективе.

В четверг президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.

Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.