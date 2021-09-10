 

Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад – 2021»

10.09.2021, 14:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКиев усилил охрану границы с Белоруссией в связи с началом российско-белорусских военных учений «Запад – 2021, сообщил депутат от президентской фракции «Слуга народа», замглавы комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

«Сегодня в Белоруссии начались военные учения. На территории страны сейчас находится много российских военных и боевой техники. В связи с этим пограничники усилили охрану границы, в частности привлекли спецподразделения. Сейчас ситуация на границе спокойная», – сообщил Ионушас, передает ТАСС.

По его словам, границу круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, ведется мониторинг с постов наблюдения, задействована авиация, но все пункты пропуска, сказал парламентарий, работают в обычном режиме. «Мы в профильном комитете постоянно наблюдаем за ситуацией. В Госпогранслужбе заверили, что делают все, чтобы не допустить провокаций и незаконного пересечения границы», – добавил депутат.

В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в РФ и Белоруссии. Между тем, Минобороны РФ сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021».



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