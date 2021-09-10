 

В сухом доке в Петербурге загорелась надстройка корабля

10.09.2021, 14:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ сухом доке в Кронштадтском районе Петербурга произошло возгорание надстройки корабля в сухом доке, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Горит надстройка корабля в сухом доке. Сведения о пострадавших не поступали», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Возгорание произошло по адресу: улица Петровская, дом 2. По открытым данным, в здании расположен Кронштадтский морской завод.

В 2019 году на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске во время ремонтных работ произошел пожар. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека. «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара.



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