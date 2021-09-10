 

Рада создала комиссию для расследования действий руководства Госкосмоса

10.09.2021, 14:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Постановление поддержал 281 депутат. Комиссию возглавил народный депутат от “Батьківщини” Сергей Тарута.

В пояснительной записке документа отмечается, что Украина за последние 20 лет потратила на проекты космической отрасли около $2 млрд, но ни один из них не был завершен.

“Украина не имеет спутника на орбите. Из 33 предприятий, которые были в подчинении Госкосмоса, осталось девять”, – заявили авторы документа.

Основными задачами ВСК в документе назвали:

расследование возможных противоправных действий во время реализации проектов “Либідь” и “Циклон-4”;
расследование возможных противоправных действий, совершенных должностными лицами Госкосмоса, в том числе в рамках реализации целевых научно-технических космических программ, управления государственными предприятиями;
определение причин снижения финансово-экономических показателей предприятий космической отрасли Украины, ненадлежащего качества управления и неисполнения обязанностей, возложенных на Госкосмос;
расследование фактов доведения до банкротства предприятий космической отрасли, злоупотреблений при их приватизации, причин и последствий ликвидации таких предприятий;
расследование фактов незаконной передачи, продажи и иного отчуждения технологий в космической отрасли;
установление фактов ненадлежащего и неэффективного использования технологий в космической отрасли, а также их ненадлежащей защиты.
Контекст:

В 2003 году Украина и Бразилия подписали договор о долгосрочном сотрудничестве по созданию РКК “Циклон-4” для запусков с приэкваториального космодрома Алкантара. Украина должна была разработать ракету-носитель и подготовить производственную базу для ее создания. От Бразилии требовалось создать инфраструктуру космодрома.

Стоимость проекта оценивалась в $488 млн. Первый пуск ракеты “Циклон-4” с космодрома Алкантара планировался на конец 2014 года. В мае 2015 года бразильская сторона заморозила ход работ по проекту.

Первый украинский спутник связи “Либідь” должны были запустить в 2011–2012 годах. Программа обошлась Украине почти в $300 млн, это были кредитные средства, выданные канадским Госагентством под гарантии правительства Украины. Спутник находится в России, за его хранение Украина платит 1 млн грн каждый месяц, отметило LB.ua.

“Украинский-бразильский проект “Циклон-4” также закончился провалом. Соглашение, предусматривающее запуск украинских ракет с космодрома в Бразилии, было денонсировано в 2016 году. По тогдашней оценке КБ “Южное”, ущерб, нанесенный Украине в результате одностороннего прекращения действия договора Бразилией, мог достичь $805 млн”, – отмечается в публикации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.07 / Тверскую улицу в Москве перекрыли из-за пожара

30.06 / “Ты мой кумир”. Влад Яма показал своего отца

25.02 / Метеозависимым посоветовали легкий способ улучшить самочувствие

06.03 / Путин поручил подготовить меры по профилактике социального сиротства

06.02 / Часть марсианской атмосферы перекочевала на Фобос

04.11 / Эксперт: Победу Трампа в колеблющихся штатах может опрокинуть почтовое голосование

16.09 / Посольство ответило на высказывание президента Эстонии о «слабости» России

18.09 / В Общественной палате оценили предложение удвоить штрафы для цифровых монополистов

08.05 / Школьники устроили шоу дронов над Ржевским мемориалом

13.01 / Россияне заявили об удовлетворенности качеством жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected].com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика