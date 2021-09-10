Рада создала комиссию для расследования действий руководства Госкосмоса

Постановление поддержал 281 депутат. Комиссию возглавил народный депутат от “Батьківщини” Сергей Тарута.

В пояснительной записке документа отмечается, что Украина за последние 20 лет потратила на проекты космической отрасли около $2 млрд, но ни один из них не был завершен.

“Украина не имеет спутника на орбите. Из 33 предприятий, которые были в подчинении Госкосмоса, осталось девять”, – заявили авторы документа.

Основными задачами ВСК в документе назвали:

расследование возможных противоправных действий во время реализации проектов “Либідь” и “Циклон-4”;

расследование возможных противоправных действий, совершенных должностными лицами Госкосмоса, в том числе в рамках реализации целевых научно-технических космических программ, управления государственными предприятиями;

определение причин снижения финансово-экономических показателей предприятий космической отрасли Украины, ненадлежащего качества управления и неисполнения обязанностей, возложенных на Госкосмос;

расследование фактов доведения до банкротства предприятий космической отрасли, злоупотреблений при их приватизации, причин и последствий ликвидации таких предприятий;

расследование фактов незаконной передачи, продажи и иного отчуждения технологий в космической отрасли;

установление фактов ненадлежащего и неэффективного использования технологий в космической отрасли, а также их ненадлежащей защиты.

Контекст:

В 2003 году Украина и Бразилия подписали договор о долгосрочном сотрудничестве по созданию РКК “Циклон-4” для запусков с приэкваториального космодрома Алкантара. Украина должна была разработать ракету-носитель и подготовить производственную базу для ее создания. От Бразилии требовалось создать инфраструктуру космодрома.

Стоимость проекта оценивалась в $488 млн. Первый пуск ракеты “Циклон-4” с космодрома Алкантара планировался на конец 2014 года. В мае 2015 года бразильская сторона заморозила ход работ по проекту.

Первый украинский спутник связи “Либідь” должны были запустить в 2011–2012 годах. Программа обошлась Украине почти в $300 млн, это были кредитные средства, выданные канадским Госагентством под гарантии правительства Украины. Спутник находится в России, за его хранение Украина платит 1 млн грн каждый месяц, отметило LB.ua.

“Украинский-бразильский проект “Циклон-4” также закончился провалом. Соглашение, предусматривающее запуск украинских ракет с космодрома в Бразилии, было денонсировано в 2016 году. По тогдашней оценке КБ “Южное”, ущерб, нанесенный Украине в результате одностороннего прекращения действия договора Бразилией, мог достичь $805 млн”, – отмечается в публикации.

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