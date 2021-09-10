 

Цена железной руды на мировых рынках обновила минимум

10.09.2021, 14:16, Новости дня
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“Таким образом, буквально за неделю она подешевела на 2,5%, а с августа потеряла в стоимости уже более 50 долларов (тогда она стоила 183 долларов/тонна)”, – сказано в сообщении агентства. 

Контекст:

19 августа цены на руду на товарных биржах упали до $134,05 за тонну, что являлось самым низким показателем с весны 2021 года. 1 сентября цена на железную руду упала до $143,55 за тонну.

После периода роста цен на продукцию аграрного и металлургического секторов снижение котировок является нормальным и к уменьшению поступлений должны быть готовы как компании, так и правительство, заявляла исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

На мировых рынках цены на сырье меняются постоянно и государство не должно пользоваться этим, повышая налоги при благоприятной для экспортеров ситуации, отмечал директор GMK Center Станислав Зинченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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