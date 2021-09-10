При Минкульте создадут рабочую группу для контроля использования средств, собранных бизнесом на ремонт костела Святого Николая

“Всю неделю идут переговоры с Министерством культуры о возможном формате взаимодействия. Бизнесу важно, чтобы собранные деньги использовались эффективно и прозрачно. Министерству культуры это тоже важно, как минимум потому, что к костелу приковано пристальное внимание общества (спасибо за это каждому из вас). В ближайшие дни при министерстве будет создана рабочая группа по надзору за ремонтно-реставрационными работами в памятке архитектуры национального значения костеле Святого Николая. В эту группу войдут и представители от бизнеса. Ее задача – ускорять процессы, контролировать работы, подрядчиков, деньги и информировать украинцев о ходе событий”, – отметил Чечеткин.

По его словам, все юридическое сопровождение и точность формулировок в документах Rozetka и еще 20 компаний доверили юристу Маси Найему.

“Экспертиза, после которой в костеле можно будет начать ремонтные работы, будет готова в начале октября. До этого времени, я надеюсь, будет выработан механизм максимально эффективного взаимодействия бизнеса и государства в таких ургентных ситуациях. Это был бы хороший и важный кейс”, – добавил бизнесмен.

https://www.facebook.com/chechotkin/posts/6113675625372697

Контекст:

Сообщение о пожаре в костеле Святого Николая поступило спасателям 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания. В Минкульте Украины сообщили, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м².

В 22.40 пожар был локализован, а в 23.26 – ликвидирован. Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, а также пострадал орган.

По предварительным данным, причина пожара – замыкание в органе во время репетиции.

На восстановление костела предварительно понадобится от 75 млн грн, сообщали в Минкульте Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко говорил, что к сумме, которую соберет украинский бизнес, остальные необходимые средства добавит государство.

Издание “ГОРДОН” собирает информацию о компаниях и физических лицах, которые решили помочь с реставрацией сооружения. Украинский бизнес собрал на восстановление костела около 26 млн грн.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году, он – крупнейший в Киеве католический храм. Костел – единственное в столице здание в стиле неоготики.

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