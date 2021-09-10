 

Цена газа в Европе превысила 700 долларов за 1 тыс. кубометров

10.09.2021, 14:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЦена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу превысила 700 долларов за 1 тыс. кубических метров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике достигла 701,5 долларов за 1 тыс. куб. м, или 57,35 евро за МВт ч (исходя нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила рекорд накануне, 9 сентября, превысив показатель в 700 долларов за 1 тыс. кубометров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что на фоне таких цен вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности «Северного потока – 2».

Напомним, 10 сентября строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.



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