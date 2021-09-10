 

Все коронавирусные ограничения отменили в Дании

10.09.2021, 9:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВсе ограничения, введенные в связи с пандемией в Дании, сняты в полночь в пятницу, информирует Датское радио.

В конце августа правительство социал-демократов приняло решение больше не классифицировать COVID-19 как «критичное для общества заболевание». Это означает, что министр здравоохранения не имеет права сохранять рестрикции, передает ТАСС.

С пятницы ночные клубы не будут просить гостей показывать на входе ковид-паспорта. Больше не действуют и требования носить маски в общественных местах или ограничения по максимальному числу участников мероприятий и собраний в 500 человек.

Некоторые ограничения на въезд в страну остаются. Кроме того, при распространении инфекции могут быть закрыты школы.

Дания имеет один из самых высоких показателей иммунизации от коронавируса в мире: 73% датчан в возрасте от 12 лет и старше полностью вакцинированы.



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