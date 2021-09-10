В приплывшем на Хоккайдо россиянине заподозрили шпиона

Читатели портала Yahoo News Japan, комментируя интервью обнаруженного на японском острове Хоккайдо россиянина Ваас-Феникса Нокарда, задались вопросом, почему он хочет уехать в Польшу и заподозрили в нем шпиона.

«Он хочет уехать в Польшу или Австралию, поэтому японское правительство должно быстро решить эту проблему. Япония беженцев не принимает, поэтому он должен быть депортирован как можно скорее. Заявлений о предоставлении статуса беженца много, и этим должны заниматься посольства! Это пустая трата денег налогоплательщиков!» – написал пользователь Miy, передает РИА «Новости».

«Паспорт у него отобрали, потому что он социопат? Наверное, мужчина строит из себя простачка, так как раскрыли его шпионскую деятельность в пользу России? Все думали, что человек – поклонник Японии, а он хочет в Польшу? Загадок слишком много», – отметил Rin.

«Почему он не мог переоформить внутренний паспорт?» – задался вопросом Too.

«Способ 1. Отнести остров Кунашир к территории Японии и выдать ему паспорт – это может привести к дипломатическим проблемам с Россией. Способ 2. Считать его японцем и выдать паспорт. Но можно ли его считать японцем? Способ 3. Депортировать его обратно в Россию. Хотя это против его воли, это неплохая идея, учитывая дипломатические проблемы и возможность того, что он может быть шпионом», – предложил Syo.

«Сложно поверить, что он плыл 23 часа, но тренеры спортсменов и боксеров часто говорят, что русские обладают недюжинной силой. Наверное, у него такие физические данные от природы. Если это, конечно, правда», – добавил Ver.

В августе Киодо сообщило со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный человек, предположительно, житель РФ Ваас-Феникс Нокард приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии для подачи прошения о предоставлении убежища. Он был передан работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину.

В начале сентября Нокард подал заявку на статус беженца в Японии. По его словам, он приплыл на Хоккайдо в гидрокостюме, что «заняло 23 часа», при этом ему никто не помогал. Мужчина сообщил, что в РФ у него якобы украли оба паспорта (внутренний и заграничный), при этом он хотел бы переехать в Польшу или Австралию.