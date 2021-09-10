Свалку красной икры нашли в лесу под Благовещенском

Свалку из контейнеров с красной икрой – более ста емкостей без маркировки – нашли в лесу возле Благовещенска, информирует прокуратура Амурской области.

«Работники прокуратуры Благовещенского района совместно со специалистами администрации района выехали на участок местности, расположенный неподалеку от полигона твердых бытовых отходов города Благовещенска. По результатам проверки обнаружено более 100 емкостей различного объема, наполненных предположительно икрой рыб семейства лососевых (красная икра). Маркировка на таре в ходе осмотра не обнаружена», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

Исполняющий обязанности прокурора города Благовещенска внес представление в администрацию города. Также прокуратура направила информацию в полицию для установления собственника выброшенной продукции и проведения процессуальной проверки.

Ранее в компании GfK сообщали, что продажи красной икры в рознице за последний год упали в натуральном выражении на 20%.

Напомним, стоимость красной икры в РФ в апреле 2021 года составила 4 тыс. 698 рублей за килограмм – это самый высокий уровень цены с 2000 года.