 

Китай хочет поддерживать связи с правительством талибов и выделил $31 млн ему на помощь

10.09.2021, 7:57, Новости дня
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“Позиция Китая по афганскому вопросу последовательна и ясна. Мы уважаем суверенную независимость и территориальную целостность Афганистана, не вмешиваемся во внутренние дела Афганистана и поддерживаем афганский народ в самостоятельном выборе пути развития, отвечающего его национальным условиям”, – сказал он.

Вэньбинь надеется, что Афганистан сможет построить широкую и инклюзивную политическую структуру, проводить умеренную и стабильную внутреннюю и внешнюю политику и решительно бороться с различными террористическими силами.

“Мы готовы поддерживать связь с новым афганским правительством и его лидерами. Есть надежда, что новый афганский режим будет внимательно прислушиваться к мнению всех этнических групп во время временного правительства и откликнется на пожелания своего народа и ожидания международного сообщества”, – подчеркнул он.

Кроме того, власти Китая приняли решение предоставить правительству талибов продовольствие, зимние принадлежности, вакцины и лекарства на сумму 200 млн юаней ($31 млн), говорится на сайте МИД страны.

Китай также решил подарить Афганистану 3 млн доз вакцины от коронавируса.

Контекст:

К 15 августа 2021 года движение “Талибан”, с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. 

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней неподконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

Талибы называли Китай страной, которую рассматривают в качестве основного партнера. Китай, в свою очередь, был одной из двух стран (вместе с Россией), не поддержавших резолюцию Совбеза ООН по Афганистану. Документ призывал талибов обеспечить безопасность людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и соблюдать права человека, в том числе женщин и детей

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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