 

Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных, один из них – в тяжелом состоянии

10.09.2021, 7:57, Новости дня
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Боевики стреляли у населенных пунктов Гранитное, Красногоровка, Верхнеторецкое, Нью-Йорк, Новозвановка, Катериновка.

В результате обстрела у Верхнеторецкого повреждены гражданские здания дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет.

9 сентября ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил. После оказания первой медицинской помощи их транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного – тяжелое, другого – удовлетворительное.

В ответ на обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь.

С начала суток 10 сентября нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/2901214880119966/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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