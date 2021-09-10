 

Трамп захотел отправить Байдена в нокаут

10.09.2021, 7:41, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-президент США Дональд Трамп сообщил о желании провести боксерский поединок с действующим главой государства Джо Байденом.

В преддверии боксерского поединка Эвандера Холифилда и Витора Белфорта Трампа спросили, с кем он хотел бы драться, если когда-нибудь сам выйдет на ринг. Трамп заметил, что ему не следует выбирать профессионального боксера. «Наверное, самым легким соперником для меня был бы Джо Байден, – приводит его слова mediaite.com. – Потому что, я думаю, он очень быстро упадет. Очень-очень быстро».

Напомним, в 2016 году Байден прокомментировал видео, на котором Трамп в вульгарных выражениях хвастался приставанием к женщинам и утверждал, что ему все позволено, поскольку он «звезда». Когда Байдена спросили о видеозаписи, он пожалел, что они с Трампом уже не учатся в старших классах школы. «А то бы я его отвел за спортзал», – сказал Байден, намекая, что мог бы побить Трампа.



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