 

Сопротивление обвинило талибов в этнических чистках в Панджшере

10.09.2021, 7:41, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредставитель «Фронта национального сопротивления Афганистана» Али Назари заявил, что талибы (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическое) изгнали из провинции Панджшер тысячи человек, а также проводят этнические чистки.

«Талибан» изгнал тысячи человек из Панджшера. Они осуществляют этнические чистки, а мир все еще наблюдает и игнорирует ситуацию», – передает РИА «Новости» слова Назари.

Представитель сопротивления призвал мировое сообщество вмешаться.

Между тем постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай на заседании Совета безопасности международной организации призвал не признавать какую-либо власть в Кабуле, пока она не будет полностью инклюзивной.

«С прошлого заседания СБ ООН по Афганистану 30 августа «Талибан» (движение запрещено в РФ как террористическое) продолжил нарушать права человека, возможно, военные преступления, что ухудшило гуманитарную ситуацию», – сказал он.

Исакзай сообщил о широко распространенных зверствах талибов, «совершенных при поддержке иностранных боевиков-террористов и иностранных военных и разведактивов».

Постпред также сообщил о казнях, гуманитарной блокаде, устроенных талибами.

«Мы повторяем наш призыв привлечь виновных к ответственности и срочно направить миссию по установлению фактов, чтобы оценить нарушения прав человека», – сказал Исакзай.

Ранее сопротивление заявило о контроле над большей частью Панджшера.



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