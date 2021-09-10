Сопротивление обвинило талибов в этнических чистках в Панджшере

Представитель «Фронта национального сопротивления Афганистана» Али Назари заявил, что талибы (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическое) изгнали из провинции Панджшер тысячи человек, а также проводят этнические чистки.

«Талибан» изгнал тысячи человек из Панджшера. Они осуществляют этнические чистки, а мир все еще наблюдает и игнорирует ситуацию», – передает РИА «Новости» слова Назари.

Представитель сопротивления призвал мировое сообщество вмешаться.

Между тем постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай на заседании Совета безопасности международной организации призвал не признавать какую-либо власть в Кабуле, пока она не будет полностью инклюзивной.

«С прошлого заседания СБ ООН по Афганистану 30 августа «Талибан» (движение запрещено в РФ как террористическое) продолжил нарушать права человека, возможно, военные преступления, что ухудшило гуманитарную ситуацию», – сказал он.

Исакзай сообщил о широко распространенных зверствах талибов, «совершенных при поддержке иностранных боевиков-террористов и иностранных военных и разведактивов».

Постпред также сообщил о казнях, гуманитарной блокаде, устроенных талибами.

«Мы повторяем наш призыв привлечь виновных к ответственности и срочно направить миссию по установлению фактов, чтобы оценить нарушения прав человека», – сказал Исакзай.

Ранее сопротивление заявило о контроле над большей частью Панджшера.