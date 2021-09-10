Прощание с главой МЧС Зиничевым началось в Москве

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10.09.2021, 7:41, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЦеремония прощания с главой МЧС РФ генералом армии Евгением Зиничевым началась в пятницу утром в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ в Москве.

Сотни людей, среди которых коллеги, сослуживцы, пожарные и спасатели, направляются к зданию МЧС на улице Ватутина, чтобы проститься с министром, передает ТАСС.

После процедуры прощания гроб с телом министра доставят спецбортом МЧС в Санкт-Петербург. Зиничева похоронят на Северном кладбище, где похоронены его родители.

Зиничев погиб в среду, разбившись о камни во время попытки спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства и присвоил Зиничеву звание Героя РФ посмертно.



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