 

Режим КТО ввели в одном из районов Дагестана

10.09.2021, 7:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРежим контртеррористической операции введен на территории Буйнакского района, сообщил представитель оперативного штаба Дагестана.

С 04.55 режим КТО введен «на отдельных участках Буйнакского района». В зоне, где действует режим контртеррористической операции, проводится паспортный контроль, досмотр автотранспорта, а также введены другие ограничения. Источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщил, что КТО объявлена в связи с поступившей информацией о возможном передвижении и местонахождении боевиков. Источник также рассказал, что КТО проводится «в границах между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская».

В июле в Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции были ликвидированы пятеро боевиков, которые намеревались совершить теракты. 



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