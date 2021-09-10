Режим КТО ввели в одном из районов Дагестана

Режим контртеррористической операции введен на территории Буйнакского района, сообщил представитель оперативного штаба Дагестана.

С 04.55 режим КТО введен «на отдельных участках Буйнакского района». В зоне, где действует режим контртеррористической операции, проводится паспортный контроль, досмотр автотранспорта, а также введены другие ограничения. Источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщил, что КТО объявлена в связи с поступившей информацией о возможном передвижении и местонахождении боевиков. Источник также рассказал, что КТО проводится «в границах между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская».

В июле в Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции были ликвидированы пятеро боевиков, которые намеревались совершить теракты.