 

Бесланский террорист Кулаев попросил о пересмотре приговора

10.09.2021, 7:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПриговоренный к пожизненному заключению террорист Нурпаши Кулаев, участвовавший в 2004 году в захвате школы в Беслане, подал прошение о пересмотре приговора, сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

«Мы получили от Нурпаши Кулаева прошение о пересмотре приговора. По закону в течение месяца рассмотрим его, дадим ответ», – передает ТАСС слова Цгоева.

Кулаев отбывает пожизненный срок в ЯНАО.

Напомним, в 2006-ом году Верховный суд Северной Осетии признал обвиняемого в терроризме Кулаева виновным по всем статьям предъявленных ему обвинений и приговорил его к смертной казни. Из-за моратория на казнь вердикт суда был изменен на пожизненное заключение в колонии особого режима.



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