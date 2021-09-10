Рубль вырос к доллару и евро

Рубль в начале торгов пятницы незначительно повышается к доллару и евро, отыгрывая рост стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» символически снижался на 15 копеек, до 72,83 рубля, курс евро – на 15 копеек, до 86,15 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,59% – до 71,87 доллара за баррель, передает РИА «Новости».