 

Рубль вырос к доллару и евро

10.09.2021, 7:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРубль в начале торгов пятницы незначительно повышается к доллару и евро, отыгрывая рост стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» символически снижался на 15 копеек, до 72,83 рубля, курс евро – на 15 копеек, до 86,15 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,59% – до 71,87 доллара за баррель, передает РИА «Новости».



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