Байден продлил введенный после терактов 9/11 режим ЧП

Глава американского государства Джо Байден принял решение продлить на год режим чрезвычайного положения, введенный после терактов 11 сентября 2001 года, сообщил Белый дом.

Байден направил Конгрессу США соответствующее уведомление, в котором подчеркнул сохранение террористической угрозы. По его словам, действие ЧП продлевается из-за «сохраняющейся непосредственной угрозой новых нападений» на США. Режим ЧП дает главе государства ряд дополнительных полномочий, передает ТАСС.

Напомним, два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.