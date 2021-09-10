 

Байден продлил введенный после терактов 9/11 режим ЧП

10.09.2021, 4:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава американского государства Джо Байден принял решение продлить на год режим чрезвычайного положения, введенный после терактов 11 сентября 2001 года, сообщил Белый дом.

Байден направил Конгрессу США соответствующее уведомление, в котором подчеркнул сохранение террористической угрозы. По его словам, действие ЧП продлевается из-за «сохраняющейся непосредственной угрозой новых нападений» на США. Режим ЧП дает главе государства ряд дополнительных полномочий, передает ТАСС.

Напомним, два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.



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