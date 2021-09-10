 

Учения «Запад–2021» стартовали одновременно на 14 полигонах

10.09.2021, 3:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСовместные российско-белорусские стратегические учения «Запад–2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в РФ и Белоруссии, сообщило российское Минобороны.

Ведомство сообщило, что «практические действия» войск стартовали на девяти полигонах в РФ (Кириловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж и Вольский) и пяти полигонах в Белоруссии (Обуз-Лесновский, Брестский, Чепелево, Домановский и Ружанский), а также в акватории Балтийского моря. Пространственный размах учений – свыше 2 тыс. км, от Балтийского моря до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях.

В Белоруссии в учениях принимают участие 12,8 тыс. человек, включая 2,5 тыс. российских военных, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, РСЗО и минометов, передает РИА «Новости».

Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превышает 6,4 тыс. человек.

Напомним, всего в учениях задействовано около 200 тыс. военных, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. В учениях также принимают участие военные Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Оперативными группами офицеров в составе штаба учений представлены Узбекистан, Пакистан и Шри-Ланка. В качестве наблюдателей участвуют Китай, Вьетнам и Мьянма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.02 / В Мьянме заблокировали «Википедию» на всех языках

23.05 / При извержении вулкана в ДР Конго граждане РФ не пострадали

10.08 / Президент Финляндии призвал власти Белоруссии соблюдать права граждан

05.08 / “Мы констатируем стабильную ситуацию”. В Харьковской ОГА отвергли мнение Степанова о резком росте заболеваемости COVID-19 в регионе

14.10 / Австралийские пожарные выпустили календарь, посвященный спасению пострадавших от лесных пожаров животных

19.08 / На «Армии-2021» решили показать способного принять облик любого человека андроида

23.07 / Das Erste – во время наводнения в Германии система предупреждения не везде работала эффективно

20.03 / На угрожавшего сотруднику ВАИ актера сериала «След» завели дело

15.07 / Специалисты научились редактировать гены при помощи красного света

17.02 / Peugeot презентовала модель e-Rifter

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика