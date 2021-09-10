Учения «Запад–2021» стартовали одновременно на 14 полигонах

Совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад–2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в РФ и Белоруссии, сообщило российское Минобороны.

Ведомство сообщило, что «практические действия» войск стартовали на девяти полигонах в РФ (Кириловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж и Вольский) и пяти полигонах в Белоруссии (Обуз-Лесновский, Брестский, Чепелево, Домановский и Ружанский), а также в акватории Балтийского моря. Пространственный размах учений – свыше 2 тыс. км, от Балтийского моря до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях.

В Белоруссии в учениях принимают участие 12,8 тыс. человек, включая 2,5 тыс. российских военных, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, РСЗО и минометов, передает РИА «Новости».

Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превышает 6,4 тыс. человек.

Напомним, всего в учениях задействовано около 200 тыс. военных, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. В учениях также принимают участие военные Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Оперативными группами офицеров в составе штаба учений представлены Узбекистан, Пакистан и Шри-Ланка. В качестве наблюдателей участвуют Китай, Вьетнам и Мьянма.