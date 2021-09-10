НАТО собралось пристально следить за учениями РФ и Белоруссии

НАТО не пригласили наблюдать за стратегическими российско-белорусскими учениями «Запад–2021», сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Лунгеску сказала, что НАТО «очень внимательно следит» за учениями. Она признала, что «все страны имеют право проводить учения своих вооруженных сил», но подчеркнула необходимость «соблюдать обязательства по их прозрачности».

Как отметила Лунгеску, НАТО «пока не пригласили наблюдать» за учениями, РФ не сделала этого, «несмотря на тот факт, что наблюдение является обязательным в случае участия в учениях более 13 тыс. человек» согласно Венскому документу ОБСЕ, передает ТАСС со ссылкой на Funke.

НАТО призвало Москву и Минск «в соответствии с международными обязательствами действовать предсказуемо и транспарентно», учитывая «усиление военной активности» на границах. Лунгеску заявила, что альянс «остается бдительным и одновременно занимает сбалансированную и сдержанную позицию», каналы коммуникации с Россией «сохраняются открытыми». Она напомнила о «двойном подходе» НАТО к отношениям с Россией – «сочетании обороны и сдерживания с диалогом». Лунгеску сказала, что при необходимости НАТО «будет поддерживать контакт и с Минском».

Напомним, совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад–2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в РФ и Белоруссии. Всего в учениях задействовано около 200 тыс. военных, но максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превышает 6,4 тыс. человек.