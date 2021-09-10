 

Лукашенко объяснил проблему введения единой валюты Союзного государства

10.09.2021, 0:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПроблема введения единой валюты в Союзном государстве заключается не в определении самой валюты, а в том, где будет расположен эмиссионный центр, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как подчеркнул глава Белоруссии, «вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы». Лукашенко отметил, что и ЦБ России, и Нацбанк Белоруссии «в один голос попросили к этому вопросу пока не подходить», так как ни одна из сторон «не готова к этому». Поэтому лидеры РФ и Белоруссии «отложили эту проблему в сторону». «Но это не значит, что мы к ней не вернемся», – сказал Лукашенко, отметив, что «вопрос не в валюте». 

Он заявил: «Будет доллар, евро или рубль российский – вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионный центр». По его словам, «здесь есть определенные проблемы». «Думаю, что даже в нашу бытность мы еще с президентом (Путиным) решим эту проблему», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что о единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику.



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