 

В Грузии предъявили обвинение в терроризме мужчине, который удерживал заложников в банке

09.09.2021, 22:58, Новости дня
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“МВД предъявило обвинение одному человеку – Ш.М. Он арестован. Следствием установлено, что вооруженный Ш.М. днем ворвался в отделение “Банка Грузии” на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложники 13 человек, чтобы захватить крупную сумму денег. […] Инцидент расследуется по ст. 236, 323 и 329 Уголовного кодекса Грузии”, – говорится в сообщении.

В грузинском уголовном кодексе эти статьи звучат так:

ст. 236 – противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств;
ст. 323 – террористический акт;
ст. 329 – захват заложника в террористических целях.

Перед задержанием злоумышленника полиция не выполнила ни одного его требования, сообщил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, информирует “Эхо Кавказа”.

“С заложниками все в порядке, мы также пытались задержать и привлечь к ответственности этого человека, не причиняя ему вреда. Он требовал разные суммы. Иногда полмиллиона [лари], иногда миллион, иногда 300 тыс. На этот раз мы справились без выполнения каких-либо требований”, – сказал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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