 

В Одесской области СБУ и Интерпол задержали участника ИГИЛ

09.09.2021, 16:48, Новости дня
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Задержанный – выходец из Центральной Азии и находится в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

“По данным СБУ, в 2014–2016 годах злоумышленник находился на территории Республики Турция, где был завербован членами международной террористической организации “Исламское государство”. Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину”, – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в Украине мужчина находился с нарушением требований миграционного законодательства.

Суд уже избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

“Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине”, – добавили в СБУ.

Контекст:

ИГИЛ – международная исламистская террористическая организация, созданная в 1999 году.

Впоследствии группировка захватила часть территории Сирии, Ирака и Ливии. Боевики ИГИЛ участвовали в боевых действиях в Афганистане, Пакистане, Египте, Йемене, Нигерии и ведут террористическую деятельность в других странах.

Евросоюз вводил санкции против ИГИЛ, в 2021 году к ним присоединилась Украина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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