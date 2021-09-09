 

Украинские полярники в Антарктиде будут производить сувениры из накопленного там пластика

09.09.2021, 15:54, Новости дня
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“Этот проект мы делали два года… В прошлом году хотели запускать, но из-за коронавируса оборудование немножко застряло. В этом году уже установили оборудование, но туристов нет, потому что там нет никаких больниц, и сейчас Антарктида закрыта для туристов”, – пояснила Марушевская.

По ее словам, проект станет поводом задуматься о перспективах переработки и преобразования пластика. Сувенирную продукцию будут производить из пластика, маркированного  02 или HDPE (это преимущественно крышечки от пластиковых бутылок и флаконы от бытовой химии).

“Очень надеемся, что когда Антарктиду откроют… у нас уже полностью наладится ассортимент этих сувениров, и возможности. И тогда это будет большой шаг вперед для Украины, потому что в Антарктиде очень сильной положительной чертой станции считается как можно меньший экологический след”, – рассказала Марушевская.

Видео производства сувениров опубликовали 8 сентября на странице НАНЦ в Facebook. “Представьте себе: на нашей станции “Академик Вернадский” пластик превращается в пингвинов или сердца в форме Антарктиды!” – добавили в сообщении. 

В центре отметили, что нужное оборудование уже установлено, оно включает в себя измельчитель пластика, экструдер и формы для изготовления сувениров.

В НАНЦ подчеркнули, что Антарктида – это огромный природный заповедник. На континенте действуют строгие правила обращения с отходами: человек не имеет оставлять после себя мусор. Сейчас на станции отходы сортируют, часть из них прессуют и потом все транспортируют на корабле в Чили, где платно утилизируют.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/videos/352545976597432/

Контекст:

В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.

19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году.

В 2019 году в Евросоюзе договорились о запрете одноразовых пластиковых столовых приборов (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовых пластиковых тарелок, соломинок, ватных палочек из пластика. 3 июля 2021 года запрет вступил в силу. 

По результатам исследования ученых Государственного научного агентства Австралии, опубликованном в октябре 2020 года, на дне океана лежит минимум 14 млн тонн микропластика.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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