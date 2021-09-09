 

Wellboy: Я редко встречал умных девушек. Пока что

09.09.2021, 14:58, Новости дня
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“Я редко встречал умных девушек. Пока что. Смотрите, когда ты учишься в универе, в основном тебя окружают студентки. И они сами еще учатся. Словом, мое сердце свободно. Давайте, все пишите, девочки – для всех найдется в сердечке место”, – заявил артист.

Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу “Х-фактор” на СТБ, разделив в финале третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню “Гуси”, которая сделала его знаменитой. Клип является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы “Грибы”, фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

В августе артист признался, что никогда не встречался с девушками.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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