Назван необходимый перерыв между прививками от гриппа и COVID-19

Между прививками от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, совмещать можно прививки от гриппа и пневмококка, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя. Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа», – сказал РИА «Новости» Горелов.

По его словам, если человек уже прошел вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, прививаться от гриппа можно через 30 дней. Также он уточнил, что по прошествии месяца после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19 всем рекомендуется привиться от гриппа. В частности, оптимальный срок вакцинации от гриппа сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.

Ранее заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Елена Бурцева заявила, что прививку от гриппа лучше всего делать в октябре или ноябре.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в регионах РФ сформирован запас вакцины от коронавируса на месяц бесперебойной работы.