 

Для строительства лунной базы американцы создают целый рой роботов

09.09.2021, 12:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американское космическое агентство NASA предоставило грант Аризонскому университету для создания роботов, которые будут использованы на поверхности Луны. По имеющейся информации, их задачами станут добыча природных ресурсов на спутнике Земли, а также осуществление строительных работ. Ведь NASA планирует соорудить на Луне отдельную базу.

Представители NASA неофициально сообщают, что США уже до конца текущего десятилетия собирается соорудить космические станции на Луне и близлежащих планетах. Однако для этого сначала нужно получить строительный материал, который выгоднее изготовить на месте, нежели отправлять с Земли.

В Аризоне собираются создать целый рой роботов, способных выполнять самые разнообразные функции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.02 / Новый гендиректор Qualcomm считает возможным избавиться от дефицита чипов

17.01 / Дробницкий: Из США хотят сделать проходной двор

21.11 / На Украине сказали, сколько денег нужно для восстановления Донбасса

05.11 / В Ереване сообщили об обстреле Шуши и Мартуни в Карабахе

31.07 / В РФ снарядили экспедицию «Чистая Арктика»

02.03 / Глава СК поручил проверить распространение в соцсетях призывов к суициду

31.01 / Ученые выяснили, когда на растениях впервые появились цветы

15.07 / Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата

26.02 / К лету на PlayStation 5 можно будет устанавливать дополнительный SSD

22.04 / Украинский омбудсмен рассказала, сколько украинцев незаконно удерживают в ОРДЛО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика