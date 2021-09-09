Для строительства лунной базы американцы создают целый рой роботов

Американское космическое агентство NASA предоставило грант Аризонскому университету для создания роботов, которые будут использованы на поверхности Луны. По имеющейся информации, их задачами станут добыча природных ресурсов на спутнике Земли, а также осуществление строительных работ. Ведь NASA планирует соорудить на Луне отдельную базу.

Представители NASA неофициально сообщают, что США уже до конца текущего десятилетия собирается соорудить космические станции на Луне и близлежащих планетах. Однако для этого сначала нужно получить строительный материал, который выгоднее изготовить на месте, нежели отправлять с Земли.

В Аризоне собираются создать целый рой роботов, способных выполнять самые разнообразные функции.