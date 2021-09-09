WSJ – хочешь мира, укрепляй ракетный потенциал — кандидат в премьер-министры высказался за повышение обороноспособности Японии

Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида выступил за создание оборонного потенциала для нанесения ракетных ударов, пишет The Wall Street Journal. В интервью изданию претендент на пост-премьер министра подчеркнул, что Япония должна иметь возможность «блокировать ракетный удар» потенциальных противников, в число которых прежде всего входят Китай и Северная Корея. Кисида также призвал укреплять сотрудничество с США в борьбе с «продвижением авторитаризма».



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Один из двух основных кандидатов на пост следующего премьер-министра Японии, бывший министр иностранных дел Фумио Кисида заявил о необходимости рассмотреть вопрос создания оборонного потенциала для нанесения ракетных ударов по потенциальным противникам, включая Китай и Северную Корею, пишет The Wall Street Journal.

В интервью The Wall Street Journal Кисида выступил с жёсткой критикой в адрес Китая, назвав Тайвань «линией фронта в борьбе демократий за сопротивление продвижению авторитаризма». Он отметил, что Токио и Вашингтону необходимо разработать план совместных действий в случае кризисной ситуации с участием Тайваня. По его словам, он намерен пойти дальше, чем нынешнее японское руководство.

Действующий премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии. Как отмечает издание, его решение продиктовано резким ухудшением эпидемиологической ситуации в стране после Олимпиады в Токио. Выборы нового лидера партии пройдут 29 сентября, после чего победитель займёт кресло премьер-министра.

Главным соперником 64-летнего Кисиды, вероятно, станет 58-летний Таро Коно, ещё один экс-министр иностранных дел. В настоящий момент он занимает должность министра, ответственного за проведение в стране вакцинации от коронавируса. Как ожидается, Коно официально объявит о выдвижении своей кандидатуры на этой неделе. В опросах общественного мнения Коно занимает лидирующую позицию, однако пользуется меньшей поддержкой среди высокопоставленных однопартийцев.

Кисида, занимавший пост министра иностранных дел с 2012 по 2017 год, возглавляет существующую с конца 1950-х годов группу в составе ЛДП, представляющую более пацифистские и либеральные взгляды. Кисида является членом палаты представителей Японии от префектуры Хиросима и проводит кампанию за полный отказ от ядерного оружия. Будучи министром иностранных дел, он показал Бараку Обаме место первой в мире атомной бомбардировки.

Однако в вопросах безопасности он занимает более жёсткую позицию, чем нынешний премьер-министр Суга. Кисида подчеркнул, что Япония не может атаковать потенциальных врагов первой, но она должна быть готова к возможному ракетному удару по своей территории.

«Можем ли мы защитить жизни людей, молча наблюдая, как Япония подвергается ударам? — заявил Кисида. — Разве нам не нужна возможность блокировать ракетный удар другой стороны? Вот на эту проблему я и указываю».

Он выразил озабоченность по поводу гиперзвуковых ракет, которые могут курсировать на небольшой высоте и при необходимости менять направление, таких как китайская DF-17. По его словам, «технологии другой стороны шагают вперёд каждый день» и обновление обороноспособности Японии является «очень важным политическим вопросом».

Кисида заявил, что Китай и РФ находятся «в авангарде продвижения авторитаризма», с которым необходимо бороться демократическим странам: США, Японии, Индии, Австралии и странам Западной Европы.

«Линией фронта в столкновении авторитаризма и демократии является Азия, в частности Тайвань», — отметил он. Он подчеркнул, что Японии необходимо постоянно быть готовой к конфликту с участием Тайваня. «На практике Япония не может отреагировать самостоятельно. Мы не можем отреагировать иначе, кроме как сотрудничая с нашим союзником, США», — заявил политик в интервью The Wall Street Journal.