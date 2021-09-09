Москва уличила США в причастности к появлению террористических организаций в Ираке, Ливии и Сирии

Вмешательство Вашингтона в дела Ирака, Ливии, Сирии привело к возникновению в них террористических организаций, ставших «головной болью» для всего мира, сообщил замглавы МИД Олег Сыромолотов.

«Главным уроком, который международное сообщество должно вынести из проводимой США антитеррористической политики, может стать лишь понимание того, что борьба с терроризмом должна проводиться на равноправной основе и при неукоснительном соблюдении норм и принципов международного права», – передает РИА «Новости» слова Сыромолотова.

«Именно пренебрежение США международным правом, выразившееся в неправомерном вмешательстве во внутренние дела и нарушении территориальной неприкосновенности Ирака, Ливии, Сирии, в определенной степени привело к тому, что в указанных государствах возникли опаснейшие террористические организации, ставшие «головной болью» для всего мира», – указал он.

В связи с трагическими событиями 11 сентября 2001 года в США, Сыромолотов отметил, что, «несомненно, крайне трудно отрицать, что за эти годы угроза терроризма сильно эволюционировала».

Замглавы МИД заметил, что «появились новые вызовы, которые страны не могут игнорировать: это и использование различными группировками беспилотных летательных аппаратов для приготовления и осуществления террористических атак, и активизация вербовочной деятельности в рамках пенитенциарных учреждений, и разворачивание пропаганды радикальных идей с применением современных информационно-коммуникационных технологий, и возникновение принципиально новых источников финансирования».

Он подчеркнул, что «по всем упомянутым направлениям реализуется многоаспектное сотрудничество как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках и Российская Федерация является одним из важнейших его участников».

Сыромолотов рассказал также рассказал, что «в течение двадцати лет, минувших после событий 9/11 (террористической атаке 2001 года в), сотрудничество между Российской Федерацией и США в сфере контртерроризма развивалось с той или иной степенью интенсивности, и нынешнее похолодание наших отношений вовсе не означает, что эти два десятилетия якобы прошли впустую и безрезультатно».

Он напомнил, что российской стороной «неоднократно подчеркивалось, что имевший место в 2018-2019 годах российско-американский диалог под эгидой внешнеполитических ведомств двух стран был достаточно продуктивным».

«У данного диалога были все возможности стать «всепогодным», не зависящим от внешних раздражителей, однако под надуманными предлогами он был прекращен в одностороннем порядке по инициативе Вашингтона, что едва ли кому-то пошло на пользу», – заметил Сыромолотов.

«Но хоть политдиалог сейчас и заморожен, сотрудничество с США по антитеррору объективно необходимо и отвечает как нашим национальным интересам, так и задачам, направленным на поддержание международного мира и безопасности», – сказал он.

По его словам, «однако такое сотрудничество не должно быть нужно нам больше, чем нашим заокеанским партнерам».

Напомним, два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.

В середине сентября 2020 года глава американского государства Дональд Трамп направил письмо Конгрессу США, сообщив о своем решении продлить режим чрезвычайного положения в стране. Трамп заявлял, что угроза терактов после 9/11 до сих пор не устранена.