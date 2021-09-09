 

Никто из эвакуированных в Украину афганцев не получил статус беженца, но “вероятность высокая” – МВД

09.09.2021, 10:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Нет никого [с таким статусом]”, – сообщил представитель ведомства.

Он отметил, что процедура получения такого статуса занимает до полугода.

“Но вероятность очень высокая”, – добавил чиновник.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан. 

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 1 сентября Кулеба уточнил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, это число постоянно меняется. 

По состоянию на 3 сентября в Государственную миграционную службу Украины с заявлением о признании беженцем обратилось 370 граждан Афганистана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.01 / Российский журналист Караулов: Лукашенко уйдет с позором. У его сына Коли будет страшное будущее

09.09 / Главы МИД G7 осудили отравление Алексея Навального

09.06 / Верховная Рада рассмотрит законопроект Зеленского об олигархах в конце июня – нардеп Кравчук

28.06 / Дубль Бикфалви принес “Уралу” победу над “Тамбовом”

26.04 / У гитариста The Rolling Stones Ронни Вуда повторно диагностировали рак

04.07 / Элджею разрешили въезд на Украину

27.07 / Врач рассказал о последствиях длительной медикаментозной комы для певицы МакSим

02.07 / В МИД рассказали о влиянии поправок в Конституцию на хоздеятельность с Японией на Курилах

03.07 / Основные валюты резко подорожали по отношению к гривне

14.02 / МЭР оценил необходимость продлевать соглашения по ценам на масло и сахар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика